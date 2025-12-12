Siracusa, controlli negli esercizi commerciali tra Cassibile e Fontane Bianche: sanzioni

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cassibile, con l’ausilio della Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato controlli amministrativi su esercizi commerciali a Cassibile e Fontane Bianche.

In particolare sono stati sottoposti a controllo un venditore ambulante e un artigiano: il primo è stato sanzionato perché sorpreso a vendere generi alimentari in un’area in cui il regolamento comunale ne vieta la vendita; il secondo è risultato privo della necessaria licenza rilasciata dall’autorità competente.

In totale sono state elevate contravvenzioni per oltre 3.600 euro.