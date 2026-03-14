Siracusa, controlli nei locali con intrattenimento musicale: riscontrate irregolarità ed elevate sanzioni amministrative

Nei giorni scorsi, a partire dalla serata dell’8 marzo, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa, hanno effettuato, su disposizione del Questore Roberto Pellicone, meticolosi controlli nei locali di Siracusa e provincia ove principalmente si svolgono pubblici spettacoli di intrattenimento musicale e serate da ballo.

Lo scopo dei controlli risiede nella prevenzione e nella tutela dei numerosi giovani che popolano i locali della cosiddetta movida di Siracusa e provincia.

Particolare attenzione è stata posta nelle verifiche agli impianti sonori e alle casse acustiche, affinché tutte le attrezzature rispettassero le norme che regolamentano la materia. È stata cura dei Poliziotti controllare che nei locali affollati fossero presenti tutti gli accorgimenti di sicurezza per assicurare un regolare e sicuro afflusso e deflusso degli avventori. A tal proposito si ricorda che le entrate e, soprattutto, le uscite di sicurezza devono restare sgombri da ostacoli che possano rendere difficoltosa la fruibilità degli stessi in caso di necessità.

In tale contesto, sono state riscontrate dagli agenti alcune irregolarità formali e materiali che hanno determinato gli accertatori della Polizia di Stato ad elevare alcune sanzioni amministrative e, soprattutto, ad impartire precise prescrizioni per rendere i locali controllati sicuri alla fruizione degli utenti. In tale circostanza rilevanti sono state anche le prescrizioni e le indicazioni del Comando dei Vigili del Fuoco agli esercenti di alcuni locali per la messa insicurezza degli stessi.

Tali controlli in occasione del fine settimana continueranno con il medesimo spirito di prevenzione e sicurezza al fine di rendere i locali pubblici della nostra provincia più sicuri per i giovani e i meno giovani che intendono trascorrere in tranquillità e all’insegna del sano divertimento le serate nei luoghi della movida della provincia aretusea.