Siracusa, controlli serrati in Borgata: nel mirino mini market h24 e vendita di alcolici

Continuano senza sosta i controlli delle forze dell’ordine nella zona Borgata di Siracusa.

L’operazione, fortemente voluta dal Questore Roberto Pellicone e coordinata sul campo dal dirigente delle Volanti Giuseppe Garro, ha come obiettivo il contrasto a fenomeni di degrado urbano e microcriminalità.

Nel mirino delle pattuglie ci sono soprattutto i mini market e gli esercizi commerciali aperti 24 ore su 24, spesso frequentati da avventori molesti o sospetti, e la vendita irregolare di alcolici nelle ore notturne. I controlli mirano anche a prevenire assembramenti di soggetti oziosi, potenzialmente fonte di disturbo per i cittadini e per la quiete pubblica.

La costante presenza delle Volanti e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia orientale di Catania hanno consentito di identificare, nella sola serata di ieri, 75 persone tra cui numerosi stranieri. Sei sanzioni amministrative sono state elevate per altrettante violazioni al codice della strada.

Inoltre, tre soggetti, insofferenti ai controlli, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rifiuto dell’identificazione della propria identità personale ed uno anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Sotto osservazione costante sono i market presenti nella zona che vendono alcolici ad italiani e stranieri fino a tarda sera.

Ciò costituisce il pretesto per comportamenti molesti posti in essere da taluni soggetti che, sotto influenza dell’alcol, arrecano disturbo ai passanti.

La Questura di Siracusa sta vagliando la possibilità di chiudere temporaneamente alcuni esercizi commerciali maggiormente frequentati da soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni con le medesime modalità.