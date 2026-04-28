Siracusa, controlli straordinari: 12 multe e 3 sequestri di veicoli

Nella serata di ieri, agenti delle volanti, nell’ambito di una predisposta intensificazione del servizio di controllo del territorio nell’ambito cittadino hanno effettuato, insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia orientale di Catania, una capillare attività finalizzata all’innalzamento della sicurezza percepita ed al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Sono stati pianificati numerosi posti di controllo in zone sensibili della città, come il quartiere della Borgata, Piazza Euripide e vie limitrofe, che hanno consentito di identificare, nella sola serata, 148 persone e di controllare 46 veicoli.

12 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (utilizzo del cellulare durante la guida, mancata revisione del veicolo, mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente).

3 veicoli sono stati sequestrati e 2 sono state le carte di circolazioni sequestrate.