Siracusa, controlli straordinari alla Borgata: 7 sanzioni amministrative

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato nel pomeriggio e nella serata di lunedì e di ieri serrati controlli nel quartiere Borgata e, in particolare, nei pressi di Piazza santa Lucia e delle vie limitrofe.

I servizi, disposti dal Questore Aldo Fusco, hanno avuto il precipuo obiettivo di rafforzare la presenza della Polizia nel quartiere per innalzare la percezione di sicurezza nei residenti. Il dispositivo di prevenzione e sicurezza ha previsto l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito l’identificazione di 243 persone e la verifica di 72 mezzi. 7 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli sono stati identificati alcuni cittadini di nazionalità extracomunitaria nei pressi di alcuni esercizi commerciali che venivano a loro volta controllati. Un tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e che non aveva ottemperato ad una precedente espulsione è stato denunciato e condotto in un centro di permanenza per il futuro rimpatri nel paese d’origine.

Inoltre, sono in corso accertamenti in ordine ad alcune abitazioni insistenti nella zona occupate da cittadini stranieri onde valutarne le condizioni igienico – sanitarie e legali.