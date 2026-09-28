Siracusa, controlli su apecalessini e imbarcazioni in Ortigia: 50 sanzioni

Cronaca · Polizia di Stato

A seguito di quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore Aldo Fusco ha pianificato un ulteriore servizio straordinario interforze di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti improntati all’illegalità diffusa, al rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, al rispetto delle norme del Codice della Navigazione di imbarcazioni turistiche e al mantenimento dell’ordine e del decoro in tutta l’isola di Ortigia.

Equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale, coordinati dal Dirigente delle Volanti, hanno svolto, nel fine settimana appena decorso, un articolato e capillare servizio di controllo del territorio che ha interessato svariati aspetti legati alla vivibilità, al decoro urbano ed alla sicurezza. Tali controlli mirano a restituire una città più vivibile e sicura anche in sconsiderazione della presenza, ancora in questi giorni, di numerosi turisti.

Nel corso del servizio sono state eseguite delle verifiche per accertare il rispetto delle norme del Codice della Navigazione di imbarcazioni turistiche in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio ed al rispetto delle norme di sicurezza.

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Come già nelle scorse settimane, sono state effettuate verifiche per accertare che l’attività di trasporto di tipo turistico ricreativo svolto da “ape calessini, motocarrozzette e velocipedi” venga svolta da soggetti autorizzati, nel rispetto delle regole della leale concorrenza, delle norme del Codice della strada e di quanto previsto nell’apposito Regolamento Comunale.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, alle violazioni di tipo amministrativo, fiscale e tributarie per le attività di trasporto e di noleggio a turisti di mezzi e imbarcazioni. Nel complesso sono stati identificate 102 persone e controllati 54 mezzi.

Sono state elevate in totale 50 sanzioni nei confronti di utenti che, a vario titolo, hanno commesso irregolarità amministrative come l’occupazione abusiva del suolo pubblico, violazioni del regolamento dei servizi di ape calessino, guida di natanti senza patente e copertura assicurativa e guida di motoveicoli e autoveicoli senza copertura assicurativa e altre irregolarità al codice della strada.

Infine, il responsabile di una ditta che si occupa di escursioni turistiche è stato denunciato per aver consentito il lavoro a collaboratori privi di regolare contratto.