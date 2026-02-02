Siracusa, controlli su gioco e scommesse: tre titolari di sale denunciati, sanzioni per 50 mila euro

I Carabinieri con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state effettuate verifiche nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori: i titolari di tre sale scommesse sono stati denunciati in stato di libertà rispettivamente per avere installato un impianto di videosorveglianza interna senza le previste autorizzazioni e per omessa sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con ammende e sanzioni amministrative per circa 50 mila euro.

Tre uomini, tra i 18 e i 63 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di crack, hashish e marijuana per uso personale.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati in stato di libertà: un 29enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico e un 34enne per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un taglierino con 20 cm di lama.

I Carabinieri hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 15 mila euro, decurtato 40 punti alle patenti di guida, sottoposti a sequestro amministrativo sei veicolo, di cui 2 ai fini della confisca e sono stati ritirati due documenti di circolazione e una patente di guida.