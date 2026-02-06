Siracusa, controlli su strada dei Carabinieri: due denunce e sanzioni per 5 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato sul Comune di Siracusa, hanno fermato 38 veicoli e identificato 36 persone, due uomini sono stati denunciati in stato di libertà e due segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati in stato di libertà per guida senza patente con recidiva nel biennio, un siracusano 47enne e un 34enne originario del Perù e residente a Pachino. Due giovani ventenni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.

I Carabinieri hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 5 mila euro, decurtato 40 punti alle patenti di guida, sottoposto a sequestro sei veicoli, di cui 2 ai fini della confisca e sono stati ritirati tre documenti di circolazione e due patenti di guida.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.