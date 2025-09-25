Siracusa, controlli Tari. Il Pd all’Amministrazione: “perché non lo avete fatto prima?”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa, formato da Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, interviene in merito ai controlli sulla Tari dell’Amministrazione comunale che, in 12 giorni, hanno portato allo scoperto 293 utenti fantasma.

“Sulla Tari l’Amministrazione Comunale propone come un successo straordinario ciò che da anni avrebbe dovuto essere ordinaria amministrazione: i controlli sulla TARI hanno fatto emergere in pochi giorni quasi 300 utenti fantasma. Una regola elementare: paghiamo tutti per pagare meno. – si legge in una nota a firma del gruppo – Eppure, settimana dopo settimana, leggiamo comunicati che celebrano questo lavoro come fosse un risultato straordinario. La domanda è semplice: perché non lo avete fatto prima? La risposta altrettanto: non mancavano strumenti o possibilità, è mancata la volontà politica”.

“Nel frattempo, – dichiarano i consiglieri comunali – per anni, i cittadini e le attività hanno pagato anche per chi evadeva: una palese ingiustizia sociale ed economica, che ha gravato sulle famiglie e sulle attività che hanno sempre rispettato le regole. Se per avviare dei controlli è servito arrivare a metà del secondo mandato, quanto dovremo ancora aspettare per una città pulita, per strade sistemate, per lavori fatti bene, per parchi curati e giostre riparate? Ogni ritardo non è neutro: significa degrado, sporcizia, insicurezza, perdita di fiducia verso le istituzioni. Non servono miracoli, servono i servizi ordinari: rifiuti raccolti con regolarità, strade manutenute, spazi verdi accessibili e sicuri. Servizi garantiti con serietà e continuità, perché è questo che definisce la qualità della vita in una città.”

“Chi amministra – conclude la nota – deve capire che non si governa con gli annunci, ma con una programmazione costante e con il rispetto dovuto a cittadini che ogni giorno fanno la loro parte.”