Siracusa, controlli tra Ortigia e Mazzarrona: un arresto per droga, sequestrata pistola e sanzioni a 10 locali in centro

Nell’ottica di contrastare con fermezza ed efficacia comportamenti improntati all’illegalità diffusa ed avendo riscontrato la necessità di un intervento sinergico, a seguito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto di Siracusa Chiara Armenia ha disposto, per l’intera giornata di ieri, uno straordinario servizio di controllo del territorio interforze.

L’azione delle Forze si è concentrata su una mirata strategia di prevenzione e contrasto a vari fenomeni criminali, intensificando l’attività di controllo del territorio in varie zone della città attraverso l’attuazione di un modulo operativo ad “Alto Impatto” che, integrando gli ordinari dispositivi di prevenzione e sicurezza, ha avuto come scopo precipuo il contrasto di ogni comportamento improntato all’illegalità, dallo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, alla illecita detenzione di armi ed esplosivi, anche attraverso il controllo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, degli esercizi commerciali e dei locali maggiormente frequentati da soggetti noti alle forze di Polizia.

I servizi, pianificati dal Questore Roberto Pellicone, attraverso l’Ordinanza dell’Ufficio di Gabinetto, a seguito di un apposito tavolo tecnico al fine di stabilire le strategie operative da attivare nella circostanza, hanno visto la partecipazione di personale della Polizia di Stato territoriale e proveniente da Reparto Mobile e dal Reparto Prevenzione Crimine di Catania, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto che, coordinati dal Dirigente delle Volanti Dr. Giuseppe Garro, hanno operato un capillare controllo nell’isola di Ortigia e nei quartieri Borgata e Mazzarrona, aumentando allo stesso tempo il grado di sicurezza reale e percepita dagli abitanti delle zone interessate.

Nel corso dell’articolato servizio sono state identificate numerose persone e svariati veicoli ed elevate sanzioni amministrative. Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato Ortigia, Militari dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale hanno controllato nell’isola di Ortigia, e anche con le imbarcazioni della Capitaneria e della Finanza nello specchio di mare antistante l’isolotto, numerose persone e natanti. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli operatori che si occupano di trasporti turistici nel centro storico di Ortigia.

In tale contesto operativo, e nel prosieguo dei controlli svolti nella zona alta di Siracusa, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 20 anni per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata a casa dell’arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati 86 involucri termosaldati di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 495 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Gli investigatori della Polizia di Stato sequestravano anche un impianto di video sorveglianza installato dal ventenne a protezione della piazza di spaccio e per cercare di eludere i controlli della polizia.

Inoltre, agenti delle Volanti hanno denunciato un minore perché a seguito di un controllo su strada è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa e di patente di guida e in possesso di un coltello a serramanico in metallo. Il mezzo è stato sequestrato.

Ancora, nella giornata di ieri, con la collaborazione di personale tecnico della rete di distribuzione di energia, si è provveduto a verificare la regolarità di numerosi allacci alla rete elettrica e sono stati riscontrati numerosi collegamenti abusivi che, oltre a creare le condizioni per il reato di furto di energia elettrica, rappresentavano dei veri e propri pericoli perché, gli allacci fatiscenti, potevano arrecare grave nocumento alle cose e, soprattutto, alle persone provocando corti circuiti ed incendi.

Cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Sono tutt’ora in corso verifiche per accertare ulteriori responsabilità a carico di altre persone. Nel corso del servizio, svolto nella zona alta della Città, è stata rinvenuta, occultata nelle pertinenze di una palazzina, una pistola con matricola abrasa e relativo caricatore con 9 cartucce calibro 9.

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta, da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, da personale del Commissariato Ortigia, dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, nei controlli amministrativi ai locali e agli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande al fine di verificare le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie e il rispetto delle normative vigenti anche in relazione alle immissioni musicali negli orari e nei limiti stabiliti dalla legge per contemperare sia il diritto al sano divertimento che al riposo delle persone.

Dei numerosi locali controllati dieci sono stati trovati non in regola ed i titolari sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di oltre 24.000 euro. Le sanzioni sono state originate da inosservanze di varia natura, dalla conservazione degli alimenti, a violazioni fiscali e ad altre irregolarità di carattere documentale.