Siracusa, controllo del territorio alla Borgata: sanzionato un minimarket

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, insieme a personale della Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato, nel quartiere della Borgata, uno straordinario servizio di controllo del territorio, con il precipuo scopo di contrastare il degrado urbano e di prevenire forme di illegalità diffusa.

Le operazioni, disposte dal Questore Roberto Pellicone, sono state coordinate dal dirigente delle Volanti ed hanno visto la predisposizione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 145 persone e di controllare 71 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (tra cui utilizzo del telefonino durante la guida e mancanza della revisione dl mezzo), 3 motocicli sono stati sequestrati e 2 carte di circolazione sono state ritirate, così come una patente di guida.





Alcuni minimarket della zona sono stati controllati ed uno di questi e stato sanzionato per irregolarità amministrative.

Controllati anche dei centri scommesse nei pressi del quartiere. Infine, ad un cittadino del Mali è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale.