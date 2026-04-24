Siracusa, controllo del territorio: due persone segnalate per detenzione di roga e un denunciato per furto

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio effettuando posti di controllo in diversi punti della città per innalzare il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

Sono state identificate 134 persone e controllati 70 veicoli.

In tale contesto operativo, due persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di modica quantità di cocaina e hashish per uso personale. Ad uno di questi, è stata contestualmente ritirata la patente di guida così come previsto dalla normativa vigente.

Infine, nel corso di tali controlli, i poliziotti hanno riconosciuto un uomo di 36 anni quale autore di furti perpetrati in diverse attività commerciali della città. Il trentaseienne era presente in alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza che le vittime avevano fornito agli agenti che lo hanno riconosciuto, allorquando, lo hanno fermato per sottoposto a un controllo di rito.

Al termine delle incombenze di legge il presunto ladro è stato denunciato per il reato di furto.