Cultura · GIORNATA UNESCO

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, promossa dall’UNESCO, a livello internazionale, Nuova Acropoli propone, quest’anno un approfondimento sul tema “Filosofia e Scienza”: due discipline apparentemente inconciliabili, ma che possono insieme favorire una visione unitaria dell’uomo, del cosmo e della natura.

Non una filosofia contro la scienza, ma una filosofia insieme alla scienza.

In questo spirito, Nuova Acropoli Siracusa organizza un convegno dal titolo “Geometrie dell’Anima: la saggezza che si cela dietro le forme”, che si terrà venerdì 20 novembre, alle 18, all’Istituto Luigi Einaudi, in via C. N. Agnello, 17.

Nel corso dell’incontro, i relatori Vito Dario Camiola, Maria Rosa Motta e Joshua Rizza si confronteranno sul rapporto tra Filosofia e Scienza, esplorando come questi due ambiti non rappresentino mondi separati, ma diversi percorsi che si incontrano nella comune ricerca della conoscenza e della verità.