Siracusa, Convegno “Donne e lavoro: contro molestie, pregiudizi e crisi del welfare” con la partecipazione di Fiorella Zabatta, coportavoce nazionale di Europa Verde”

“Esiste un gender gap che è molto evidente soprattutto al sud dove si registrano discriminazioni salariali e di tipologie di lavori tra uomini e donne. A tutto ciò vanno aggiunte anche le decisioni del governo attuale che ha deciso di togliere le ore di educazione sesso affettiva nelle scuole che non può essere considerata una decisione corretta per uno Stato di diritto”. Questa è la dichiarazione conclusiva di Fiorella Zabatta, coportavoce nazionale di Europa Verde che è intervenuta all’incontro organizzato dal circolo Europa Verde Siracusa dal titolo: “Donne e lavoro: contro molestie, pregiudizi e crisi del welfare”.

L’incontro, molto partecipato, è stato moderato da Giovanna Megna, coportavoce provinciale Europa Verde Siracusa, con gli interventi, oltre di Fiorella Zabatta, di Teresella Celesti, ex Dirigente Scolastica, di Simona Cascio, Referente immigrazione Arci Siracusa, Marilena Del Vecchio, Referente centro di violenza Ipazia, e Fondazione Una, Nessuna, Centomila, e di Rosanna Magnano, Presidente CNA Siracusa.

Giovanna Megna ha ricordato che la provincia di Siracusa si trova, nella classifica del Sole 24 ore, al 103 posto per la qualità di vita delle donne e leggendo un brano di una studentessa, ha sottolineato come spesso le donne si sentano poco libere di muoversi.

Teresella Celesti ha puntualizzato il ruolo della famiglia e della scuola nell’educazione dei ragazzi e ha evidenziato come è possibile a volte con piccoli accorgimenti agevolare la vita delle donne.

Simona Cascio ha posto l’attenzione sulla doppia discriminazione delle donne migranti che si trovano a fronteggiare difficoltà dovute alla cultura e alla loro condizione di donna. La referente immigrazione di Arci Siracusa ha evidenziato come nella sua esperienza ha potuto constatare che le richieste per le donne immigrate si tramutano successivamente in agevolazioni per tutte le donne.

Marilena Del Vecchio ha sottolineato che la discriminazione delle donne non si manifesta solamente ed esclusivamente con atti di violenza ma anche negli stereotipi, nel linguaggio, negli atteggiamenti quotidiani, evidenziando che esiste una discriminazione anche perpetrata dalle Istituzioni e che ancora è lontana quella uguaglianza sostanziale prevista dal comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione.

Rosanna Magnano ha ricordato che in Italia ci sono più di un milione e 600 mila imprenditrici, il 30% delle imprese italian, che il numero di imprenditrici cresce più di quello degli imprenditori, e le imprenditrici sono anche giovani perché ci credono di più rispetto agli uomini. Il gender gap si evidenzia nelle ore lavorate, nei salari, nelle rinunce che le donne sono costrette a fare.

Fiorella Zabatta, infine, ha concluso ricordando la campagna di raccolta firme “Non più di 20 per classi” e dichiarando che l’obiettivo di questa iniziativa di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra è di avere una maggiore attenzione nei confronti dei giovani.