Siracusa, convenzione Ati-Aretusacque. Il Forum per l’acqua pubblica: “profonda preoccupazione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del forum provinciale per l’acqua pubblica, firmata da Alessandro Acquaviva, dopo la recente firma della convenzione tra l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Siracusa, commissariata dal 2023, e la società Aretusacque S.p.A.

“Esprimiamo profonda preoccupazione per le modalità con cui è stato gestito l’iter e ribadiamo la nostra contrarietà al modello di governance adottato.

La convenzione affida al socio di minoranza (privato) la gestione dell’azienda e l’ attivitá di riscossione delle bollette, relegando i soci pubblici di maggioranza a un mero ruolo di vigilanza sul rispetto delle norme e dello statuto. Questo modello solleva serie perplessità circa il reale controllo pubblico su un servizio essenziale.

Alla luce di ciò ,chiediamo al Presidente dell’Ati, Francesco Italia, e ai sindaci che ancora avallano con il proprio silenzio questo modus operandi del commissario regionale, quali garanzie intendano fornire ai propri cittadini per scongiurare inevitabili rincari in bolletta e per assicurare che il servizio risponda alle esigenze della collettività.

Ci rivolgiamo, quindi, al Presidente del Consiglio di Vigilanza, Giuseppe Assenza, affinché renda pubbliche e dettagliate le valutazioni tecniche ed economiche che hanno condotto alla sottoscrizione della convenzione.

Chiediamo al presidente del comitato di gestion , Roberto Cocozza, di convocare con urgenza una conferenza stampa per presentare al territorio il cronoprogramma dettagliato degli interventi di ammodernamento della rete , lo schema delle tariffe che verranno applicate agli utenti e la Carta dei Servizi che garantirà i livelli di qualità..

L’acqua è un bene comune fondamentale. Chiediamo trasparenza, partecipazione e che gli interessi dei cittadini siano posti al centro di ogni scelta”.