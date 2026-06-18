Siracusa, conversione carte d’identità: sportelli aperti nel pomeriggio

Su disposizione del settore Servizi demografici, diretto dal Loredana Carrara, da oggi (18 giugno) e fino al 30 luglio gli sportelli delle 5 circoscrizioni cittadine resteranno aperti tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, ma solo per consentire la conversione della vecchia carta di identità cartacea in elettronica. L’orario di servizio va dalle ore 15 alle 18, con la sola eccezione del martedì quando è previsto che la chiusura avvenga alle 17,30.

Il provvedimento si aggiunge a quello emesso il mese scorso e che prevede, sempre per la sola conversione del vecchio documento di riconoscimento, l’apertura anche nei sabati, dalle 9 alle 12, fino all’1 agosto. Per questa servizio non è prevista prenotazione e basta recarsi di persona alle circoscrizioni.

Fermo restando la proroga decisa dal Consiglio dei ministri, si ricorda le carte di identità cartacee restano in vigore fino alla naturale scadenza solo per i rapporti con la pubblica amministrazione nel territorio italiano. Esse, infatti, sono prive delle caratteristiche tecniche presenti nella carta di identità elettronica che consentono l’identificazione del titolare all’estero.

Per l’emissione delle nuove carte di identità per scadenza naturale, per furto o smarrimento e per gli altri servizi demografici restano regolarmente attivi gli uffici anagrafici delle circoscrizioni secondo i consueti orati: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e martedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 16,30.