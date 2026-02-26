Roy Paci torna a Sanremo

Duetto con Samurai Jay e Belén Rodriguez

Ultime news

1 minuto di lettura
Consiglio comunale

Siracusa, convocata la nuova commissione Sanità per l’elezione del presidente e del vice

La riunione si terrà nella sala consiliare “Elio Vittorini” al quarto piano di Palazzo Vermexio

Aula consiliare di Siracusa

La riunione si terrà nella sala consiliare “Elio Vittorini” al quarto piano di Palazzo Vermexio

1 minuto di lettura

Il presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, ha convocato per mercoledì prossimo (4 marzo), alle ore 9, la Commissione speciale sanità sulla strumentazione ospedaliera recentemente costituita. La seduta ha come unico punto all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del vice residente.

La riunione si terrà nella sala consiliare “Elio Vittorini” al quarto piano di Palazzo Vermexio.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi