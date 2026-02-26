Siracusa, convocata la nuova commissione Sanità per l’elezione del presidente e del vice

Il presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, ha convocato per mercoledì prossimo (4 marzo), alle ore 9, la Commissione speciale sanità sulla strumentazione ospedaliera recentemente costituita. La seduta ha come unico punto all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del vice residente.

La riunione si terrà nella sala consiliare “Elio Vittorini” al quarto piano di Palazzo Vermexio.