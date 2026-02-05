Siracusa, convocati i comizi per il referendum sulla Giustizia: la procedura per munirsi della tessera elettorale

Con la convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco Francesco Italia, avvenuta oggi, si mette in moto la macchina comunale per tutti gli adempimenti legati al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia. Sulla homepage dei sito istituzionale (www.siracusa.comune.it) è stato realizzato un apposito spazio con tutte le informazioni per i cittadini.

​La consultazione si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 23 del primo giorno e dalle 7 alle 15 del secondo. Come di consueto, per votare occorre essere in possesso di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

​Se quest’ultima fosse stata smarrita o fosse completa in tutti gli spazi riservati alle timbrature, è possibile chiederne un duplicato inviando una email all’indirizzo tessere.elettorali@comune.siracusa.it, a cui allegare un documento di riconoscimento. Nel testo occorre indicare nome e cognome del richiedente (la tessera elettorale può essere richiesta per una persona diversa dall’autore dell’email); data e luogo di nascita; motivazione della richiesta (smarrimento o esaurimento degli spazi). Solo se la domanda viene presentata per un soggetto esterno al proprio nucleo familiare, è necessario compilare la delega firmata utilizzando il PDF editabile che è possibile scaricare dal sito del Comune, oltre alla copia dei documenti d’identità di entrambi.

​Le tessere elettorali richieste con questa procedura potranno essere ritirate all’Ufficio elettorale di via San Sebastiano 19 a partire dal quinto giorno successivo alla data di invio della richiesta, il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 17. Occorre essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di esaurimento degli spazi va esibita anche la vecchia tessera.

​La stessa modalità va seguita se l’elettore ha cambiato la residenza. Al momento del ritiro, però, occorre avere con sé la tessera elettorale già in proprio possesso sulla quale verrà applicato un adesivo con il nuovo indirizzo, il numero e l’ubicazione della sezione in cui votare.

​I neo maggiorenni, cioè coloro i quali compiono 18 anni entro il 22 marzo, a partire dal 16 febbraio potranno ritirare la tessera elettorale allo stesso ufficio e negli stessi orari, muniti di documento di identità.