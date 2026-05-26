Siracusa, convocato il primo congresso provinciale di Sinistra Futura

Giovedì 28 Maggio, alle 16 al Centro Convegni del Santuario, è convocato il 1° Congresso Provinciale di Sinistra Futura.

“La sinistra del lavoro, della pace, dell’ambiente , della legalità, dei diritti. Un nuovo soggetto politico in grado di aggregare le tante sigle e il frastagliato mondo della sinistra. – si legge in una nota – Solo una grande operazione politica capace di superare le divisioni talvolta anacronistiche , spesso dettate da esasperazioni e da personalismi potrà consentire di ricostruire una forza politica della sinistra forte nei valori, nelle proposte e nei programmi. Solo una nuova sinistra davvero alternativa all’attuale maggioranza di governo nazionale e regionale può essere in grado di contribuire a sconfiggere forse la peggiore destra dalla liberazione ad oggi.

I valori fondamentali sono quelli della difesa e attuazione della Costituzione a partire dalla scuola e sanità pubblica, la lotta per affermare la pace vera in ogni angolo del mondo bloccando la folle corsa alle armi e all’economia di guerra, il diritto al lavoro e i diritti nel lavoro in tutte le sue articolazioni come condizioni indispensabili di libertà e di cittadinanza a partire dall’adeguamento dei salari , delle retribuzioni e delle pensioni massacrate dall’inflazione e dall’aumento del costo della vita anche dei beni di prima necessità. Al centro del congresso ci saranno pure i temi dello sviluppo della provincia di Siracusa, in particolare la emergenza sanità con la realizzazione del nuovo ospedale, il futuro incerto dell’area industriale con la grande questione ambientale, una politica per il turismo di qualità, i beni comuni e tanto altro ancora.

Solo un progetto forte e radicale su temi valoriali e concreti allo stesso tempo potrà riparlare intanto ai giovani delusi e lasciati spesso soli in un mercato del lavoro selvaggio e senza regole e poi al mondo sempre più vasto e sfiduciato dell’astensionismo. A loro principalmente bisognerà parlare e convincerli che le cose possono cambiare e migliorare le loro condizioni di vita”.

Il Congresso provinciale sarà presieduto da Marianna Accolla, l’intervento introduttivo affidato al Coordinatore provinciale Antonino Landro, le conclusioni saranno tenute da Pippo Zappulla Coordinatore regionale di Sinistra Futura Siciliana.

In conclusione saranno eletti i delegati al Congresso nazionale del 13 e 14 giugno a Roma, gli organismi dirigenti, in particolare l’Assemblea e la Direzione, il Coordinatore provinciale e il Presidente dell’Assemblea.