Siracusa, convocato un Consiglio comunale aperto sulla Borgata Santa Lucia

Un Consiglio comunale aperto sulla Borgata Santa Lucia. Si terrà mercoledì 1 ottobre, alle 18, così come richiesto dal gruppo consiliare di FdI “per consentire a singoli cittadini, associazioni e categorie, di rappresentare meglio le problematiche della zona e suggerire eventuali soluzioni”.

Nella richiesta i proponenti scrivono tra l’altro: “la Borgata rappresenta un’area della città molto suggestiva in considerazione delle caratteristiche urbanistiche e architettoniche ma vengono continuamente segnalate problematiche igieniche, condotte reiterate di disturbo della quiete pubblica e senso di profonda insicurezza, carente illuminazione, carenza di eventi culturali di rilievo e mancata valorizzazione di tutto il quartiere e in particolare della bellissima piazza Santa Lucia, difficoltà delle attività commerciali per ridotta mole di affari”. Da queste considerazioni la richiesta di una seduta consiliare aperta che è stata convocata per mercoledì 1 ottobre alle 18.

Intanto ieri si è discusso in aula di variazione al piano triennale delle opere pubbliche e FdI ha proposto alcuni emendamenti: ” Con uno abbiamo chiesto di inserire la realizzazione di un parcheggio per 100 posti auto con finanziamento regionale, e previsione per l’anno 2026, nella zona di viale Scala Greca, che è stato approvato dall’aula – dicono i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano – È stato anche approvato l’ emendamento per inserire la manutenzione di via Teti nel piano triennale per l’ anno 2026 per l’ importo di 300 mila euro con finanziamento regionale. Con un altro emendamento avevamo proposto di inserire l’importo di 400 mila euro con finanziamento regionale, per l’anno 2026, per spostare in altra area lontana dal centro abitato il CCR di via Rinaldi a Cassibile, importo comprensivo di spese tecniche e progettazione, adeguamento nuovo terreno, realizzazione infrastrutture, eventuali costi di esproprio e di quelli necessari per lo spostamento. L’idea era quella di provare con buon senso e lungimiranza, fermo restando l’ attuale funzionamento di quello esistente, di spostare il CCR in altra area, cercando finanziamenti esterni al bilancio comunale, per ricompensare i cittadini che stanno subendo, con estrema pazienza, sotto i propri balconi e finestre, il disagio e il fastidio determinato da rumori e cattivi odori. L’emendamento, che ha raccolto 13 voti della minoranza, è stato incredibilmente respinto in conseguenza del voto contrario e dell’ astensione di 16 consiglieri della maggioranza, dimostrando miopia politica e amministrativa e insensibilità nei confronti delle legittime esigenze dei cittadini. Per non perdere i fondi del Pnrr il Comune, dopo le proteste politiche e popolari, ha ottenuto la possibilità di spostare il CCR di via Lauricella in altra area fuori dal centro urbano.Cosa hanno in meno i cittadini di Cassibile rispetto agli altri? Perché devono subire un trattamento diverso? La battaglia non finisce qui e continueremo a combatterla senza tentennamenti”.