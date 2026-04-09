Siracusa, cordoglio del Partito Democratico per la scomparsa dell’avvocato Totò Spallino

Profondo cordoglio è stato espresso dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Siracusa per la scomparsa dell’avvocato Totò Spallino, giuslavorista della CGIL da sempre impegnato nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Professionista stimato, Spallino ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel mondo del lavoro e nelle battaglie sindacali del territorio, distinguendosi per competenza, passione e rigore. Il suo impegno civile si è affiancato a quello politico: è stato segretario cittadino del Partito Comunista e, negli anni Ottanta, ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Augusta, contribuendo con senso delle istituzioni alla crescita democratica della comunità.

Nel ricordo tracciato dal Partito Democratico emerge la figura di un uomo di grande onestà intellettuale e profondo senso della giustizia, sempre coerente e vicino ai più deboli.

Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano, sindacale e politico, la segreteria provinciale del Partito Democratico di Siracusa ha rivolto un messaggio di vicinanza e cordoglio, unendosi al dolore per la perdita di una figura significativa per il territorio.