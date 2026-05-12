Siracusa, cordoglio e vicinanza della comunità per la morte di Alessandro Schembari

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Alessandro Schembari, ex assessore comunale a Siracusa e presidente di Confcooperative.

A partire da quello del sindaco di Siracusa Francesco Italia.

«Con la sua prematura scomparsa, avvenuta dopo un improvviso e imprevedibile ricovero in ospedale, Alessandro Schembari lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto e lo hanno apprezzato». Queste le parole del sindaco Francesco Italia appena appresa la notizia della morte dell’ex assessore comunale. «Attento alle tematiche sociali e della crescita economica giusta, aveva fatto della serietà sul lavoro e della competenza il suo tratto distintivo, non privo di una dose di intelligente ironia. Doti che ho avuto modo di stimare quando ha accettato di collaborare con l’amministrazione comunale. Alla famiglia – conclude il sindaco Italia – esprimo tutta la mia vicinanza e il cordoglio della città».

Il segretario generale della CGIL di Siracusa, Franco Nardi, lo ricorda con commozione “come un amico e un leale interlocutore, con il quale, pur partendo spesso da posizioni diverse, non è mai venuto meno il rispetto reciproco, il valore del confronto e la comune attenzione verso i problemi del territorio e del mondo del lavoro”. Ricordiamo Alessandro Schembari come un dirigente capace di costruire relazioni umane sincere, convinto che la cooperazione dovesse essere non soltanto uno strumento economico, ma anche un valore sociale fondato sulla solidarietà, sulla dignità del lavoro e sulla coesione delle comunità Alla sua famiglia, ai colleghi di Confcooperative Siracusa e a tutto il mondo cooperativo siracusano va il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.”

“Ci teniamo ad esprimere il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandro Schembari. Anche se il percorso fatto insieme è stato breve, è rimasto immutato il rispetto reciproco capace di trasformare ogni successiva occasione di incontro in un vivace ed appassionato dibattito. Italia Viva Siracusa si stringe alla sua famiglia in questo momento di dolore”, hanno invece dichiarato Giancarlo Garozzo, componente esecutivo regionale Italia Viva Sicilia, e Alessandra Furnari, presidente provinciale Italia Viva Siracusa .