Siracusa, Corradino e la sua famiglia ringraziano la Polizia Stradale: “Siete stati i nostri angeli custodi”

Incontro carico di emozione quello avvenuto questa mattina tra la famiglia Tiralongo e gli agenti della Polizia Stradale di Siracusa. A guidare la delegazione familiare il piccolo Corradino, al centro di un episodio di soccorso durante il violento nubifragio che ha colpito la provincia nella notte del 31 ottobre scorso.

I genitori hanno voluto incontrare di persona il dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Siracusa, Francesco Giuffrida, il comandante del Distaccamento di Lentini, ispettore Nada Truglio, e la pattuglia intervenuta quella notte, per ringraziarli del tempestivo intervento e dell’assistenza prestata al loro bambino.

Nel corso dell’incontro, la famiglia ha espresso parole di profonda riconoscenza, definendo gli agenti “angeli custodi” del piccolo Corradino. “Non dimenticheremo mai la loro presenza e la loro umanità in un momento di grande paura”, hanno detto i genitori, visibilmente commossi.

L’incontro si è concluso con un lungo applauso e un momento di cordiale confronto, a testimonianza del legame di fiducia e vicinanza tra cittadini e forze dell’ordine