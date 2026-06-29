Siracusa, corsia di via Malta, multa annullata dal Giudice di Pace. Cavallaro: “verifiche sulla segnaletica”

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Siracusa ha annullato un verbale elevato per il transito nella corsia riservata di via Malta, evidenziando come il Comune non abbia fornito in giudizio la prova della conformità della segnaletica alle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. La decisione non riguarda soltanto il singolo ricorso, ma pone una questione di interesse generale che merita un immediato approfondimento da parte dell’Amministrazione comunale.

“Non è in discussione la possibilità del Comune di disciplinare la circolazione mediante ordinanze – spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Paolo Cavallaro – Ciò che il Giudice ha rilevato è l’assenza della prova che la cartellonistica rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa, con particolare riferimento alle dimensioni dei cartelli, dei caratteri utilizzati e alle distanze di leggibilità e di avvistamento. Quando si introducono limitazioni alla circolazione, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di comprenderle con immediatezza. La segnaletica stradale non rappresenta un semplice adempimento formale, ma costituisce uno strumento essenziale di sicurezza e di tutela dell’affidamento degli utenti della strada”.

Per tale ragione ha chiesto la convocazione della IV Commissione consiliare affinché l’assessore competente e il dirigente del settore illustrino la situazione, chiariscano se siano mai state effettuate verifiche tecniche sulla conformità della cartellonistica e comunichino quali iniziative l’Amministrazione intenda adottare dopo questa pronuncia.

“Una verifica tecnica appare oggi doverosa – conclude – non soltanto per garantire la sicurezza della circolazione e la certezza delle regole, ma anche per evitare il ripetersi di contenziosi e di ulteriori soccombenze a carico del Comune”.