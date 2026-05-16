Siracusa, Corso Matteotti si illumina con una nuova ed elegante boutique Rocca

Rocca conferma il proprio percorso di crescita e rafforza la presenza in Sicilia con un’importante relocation a Siracusa, realizzata insieme alla famiglia Zimmitti.

Situato lungo il prestigioso Corso Matteotti, nell’incantevole cornice dell’isola di Ortigia, lo store si sviluppa su due livelli, occupando una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, e presenta ambienti raffinati, caratterizzati da un’avvolgente palette di toni caldi e da un’accurata scelta di materiali. Protagonista del negozio è anche Venini, la storica vetreria muranese di proprietà del Gruppo Damiani, con un imponente lampadario in vetro soffiato sui toni dell’ambra e splendide opere d’arredo.

Oltre alle creazioni dei brand del Gruppo – Damiani, Salvini e Venini – nel punto vendita sono presenti corner e aree dedicate ai più celebri nomi dell’alta orologeria, come Rolex, Bvlgari e Tudor. Inoltre, gli appassionati di gioielli e orologi potranno anche ammirare le proposte di altri marchi del lusso, come Baume & Mercier, Tag Heuer, Longines, Dodo e Montblanc.

Con questa apertura sono sei i punti vendita nell’isola, a testimonianza della volontà della catena di investire nello sviluppo commerciale della regione.