Siracusa, corteo degli studenti dal campo scuola Pippo Di Natale: “Vogliamo riscaldamenti in aula e scuole più sicure”

Questa mattina Siracusa è stata attraversata dal corteo degli studenti, partito dal campo scuola Pippo Di Natale, per chiedere condizioni dignitose negli istituti scolastici. Con striscioni e slogan, i ragazzi hanno lanciato un messaggio chiaro e diretto: “Vogliamo i riscaldamenti in aula e scuole più sicure”.

Alla base della protesta, il disagio vissuto quotidianamente tra aule gelide e strutture che, secondo gli studenti, necessitano di interventi urgenti. Durante la manifestazione, non sono mancati richiami a temi più ampi, come il diritto allo studio e la sicurezza: “Vogliamo un futuro non violento e un Governo che investa davvero nelle scuole”, hanno scandito.



Un corteo pacifico ma determinato, che conferma la volontà degli studenti siracusani di essere ascoltati e di ottenere risposte concrete dalle istituzioni.

Il Codacons interviene sulla situazione delle scuole al freddo a Siracusa, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi giorni nell’ambito dell’iniziativa “SOS Aule Fredde”.

Sulla vicenda prende posizione il Segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, che chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti.

“Non è accettabile che studenti, docenti e personale amministrativo siano costretti a svolgere le attività scolastiche in ambienti con temperature non adeguate – afferma Tanasi –. La scuola deve garantire condizioni minime di normalità, sicurezza e dignità”.

Secondo il Codacons, la permanenza prolungata in aule fredde compromette il regolare svolgimento dell’attività didattica e incide sul diritto allo studio. “Se le istituzioni competenti non possono assicurare ambienti scolastici idonei – prosegue il prof.Tanasi – è necessario assumere decisioni responsabili: gli istituti vanno temporaneamente chiusi, fino al ripristino delle condizioni adeguate”.

L’associazione ribadisce che la tutela della salute e della sicurezza di studenti e lavoratori della scuola deve prevalere su qualsiasi altra valutazione organizzativa o amministrativa.

Il Codacons ricorda infine che l’iniziativa “SOS Aule Fredde” è attiva anche a Siracusa per raccogliere segnalazioni sulle condizioni degli edifici scolastici. Studenti, famiglie, docenti e personale possono segnalare situazioni critiche scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o contattando l’associazione tramite WhatsApp al numero 3715201706, così da consentire un monitoraggio puntuale e l’attivazione delle necessarie iniziative a tutela dei diritti degli utenti.