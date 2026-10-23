Siracusa, corteo lanciato sui social e non autorizzato: giovani a volto coperto, 3 multati

Cronaca · polizia

Mercoledì scorso alcuni giovani, raccogliendo un invito diramato sui social, hanno improvvisato una manifestazione spontanea in Corso Gelone.

L’azione dimostrativa, che non era stata preavvisata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata immediatamente circoscritta dal tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. I giovani, alcuni dei quali avevano il volto travisato, sono stati tutti identificati. Tre di questi, individuati come promotori, sono stati sanzionati.

Si coglie l’occasione per ricordare, ancora una volta, soprattutto ai più giovani, che il diritto di manifestare è sottoposto al preavviso, di almeno tre giorni, all’Autorità di Pubblica Sicurezza e che le manifestazioni, sottoposte alle garanzie costituzionali, devono avvenire pacificamente e i partecipanti devono avere il volto scoperto.