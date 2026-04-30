Siracusa, corteo storico per la festa di Santa Lucia: divieto lungo il percorso

Domenica prossima (3 maggio), in occasione della Festa del patrocinio di santa Lucia, si terrà il tradizionale corteo storico lungo le vie del centro organizzato dall’associazione “Il gozzo di Marika”.

La sfilata, composta da figuranti in abiti d’epoca e sbandieratori, inizierà alle 10 da piazza Euripide per arrivare in piazza Duomo intorno alle 12. Al suo passaggio, su disposizione del settore Mobilità e trasporti, sarà in vigore il divieto di transito momentaneo nelle strade interessate.

Questo il tragitto: piazza Euripide, largo Gilippo, viale Regina Margherita, corso Umberto I, Ponte umbertino, piazza Pancali, largo XXV luglio, corso Matteotti, piazza Archimede, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo.