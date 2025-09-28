Siracusa – Cosenza, le parole post gara dei mister Turati e Buscè

Il “De Simone” ha vissuto una serata amara: il Siracusa gioca una delle migliori partite stagionali ma cade ancora, questa volta contro il Cosenza, punito dal gol di Mazzocchi. A fine gara, tra rammarico e orgoglio, hanno parlato i due allenatori.

Antonio Buscè (allenatore Cosenza): “Faccio i complimenti al Siracusa e a mister Turati: hanno una squadra forte che non merita la classifica che ha. Ho parlato con alcuni dei loro giocatori e gliel’ho detto chiaramente, mi hanno impressionato. Per noi è stata una vittoria sporca, da squadra operaia. Appena loro si allungavano trovavamo qualche spazio, ma fisicamente stavano meglio di noi. Siamo stati bravi a contenere la loro intensità: uscire indenni da questo campo vale doppio. La partita brutta ci sta, come dice Allegri, corto muso. L’avevamo preparata proprio così: il Siracusa verticalizza poco e prende gol quando si spezza in due tronconi. Abbiamo sfruttato questa situazione, concedendo loro le fasce e sapendo che potevano crossare molto fin quando c’era Contini perchè noi e in area abbiamo giocatori fortissimi sul gioco aereo“.

Marco Turati (allenatore Siracusa): “È una grandissima delusione, per 86 minuti abbiamo dominato la corazzata Cosenza, concedendo zero occasioni. La loro porta sembrava stregata. Poi, su un rinvio sbilenco, abbiamo pagato l’unico errore e Mazzocchi ha trovato un gran gol. Oggi però i miei ragazzi hanno fatto tutto quello che chiedevo, con una intensità straordinaria. Ci manca il guizzo dentro l’area, la rapidità e la determinazione: è lì che dobbiamo crescere“.

Turati ha poi spiegato le sue scelte: “Ho preferito Contini a Capanni perché il Cosenza di solito domina gli avversari, ma non mi aspettavo di arrivare al cross con così tanta facilità. Contini è veloce e ha avuto due chance. È un rammarico enorme, ma ne usciamo più consapevoli. Ora dobbiamo solo ripartire: vedo una squadra che vuole dominare e che ha lo spirito battagliero che cerco. Venderemo cara la pelle fino alla fine”.