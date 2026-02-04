Siracusa, costituito il Comitato provinciale “Sì Separa”: lunedì ospite Francesca Scopelliti, vedova di Enzo Tortora

È stato costituito il Comitato provinciale “Sì Separa”, a sostegno del Sì nel referendum confermativo sulla separazione delle carriere in Magistratura. Il Comitato nasce su iniziativa dell’Avv. Dario Valmori, socio fondatore del Comitato Nazionale “Sì Separa” e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.

L’obiettivo è sostenere con chiarezza e rigore le ragioni della riforma costituzionale, incentivando un dibattito pubblico informato, centrato sui princìpi dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, dell’imparzialità della giurisdizione e del giusto processo, presìdi fondamentali delle garanzie per i cittadini.

Sono già in programma iniziative sul territorio a sostegno della campagna referendaria. In particolare, il Comitato provinciale ospiterà Francesca Scopelliti, vedova del compianto Enzo Tortora, che sarà a Siracusa lunedì 16 febbraio, in un incontro pubblico aperto a tutte le persone interessate che si terrà all’Hotel Parco delle Fontane, in viale Scala Greca 325, a partire dalle 17:30.

Il Comitato intende inoltre ribadire che il referendum sulla separazione delle carriere non deve essere piegato a una lettura di scontro politico sull’operato del Governo, ma valutato nel merito della riforma costituzionale, lasciando ai cittadini il giudizio politico nella sede sua propria ossia quella elettorale.

Segue elenco dei soci fondatori:

Antoci Alessandro, Avvocato

Bonnici Giovanni, Ingegnere

Bordone Emiliano, Avvocato

Cappuccio Elio, Docente

Conforto Patrizia, Dipendente comunale Siracusa

Farina Pietro, Avvocato

Genovese Giulia, Avvocato

Grimaldi Sebastiano, Avvocato

La Bella Barbara, Avvocato

Landieri Maurizio, Libero Professionista

Pennone Vincenzo, Pensionato (Presidente Società dei Radicali)

Piccione Salvatore, Avvocato

Previteri Giuseppina, Casalinga

Randazzo Sandro, Pensionato

Romeo Annalisa, Docente

Saraceno Pasquale, Avvocato

Scandurra Antonino, Farmacista

Scimeca Stefano, Avvocato

Siringo Elvira, Docente

Spagnolo Elisabetta, Docente

Tringali Giuseppe, Chimico

Valmori Dario, Avvocato

Vinci Eliana, Avvocato

Zappalà Roberto, Dottore Commercialista