Siracusa, costituito il Comitato provinciale “Sì Separa”: lunedì ospite Francesca Scopelliti, vedova di Enzo Tortora

È stato costituito il Comitato provinciale “Sì Separa”, a sostegno del Sì nel referendum confermativo sulla separazione delle carriere in Magistratura. Il Comitato nasce su iniziativa dell’Avv. Dario Valmori, socio fondatore del Comitato Nazionale “Sì Separa” e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.
L’obiettivo è sostenere con chiarezza e rigore le ragioni della riforma costituzionale, incentivando un dibattito pubblico informato, centrato sui princìpi dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, dell’imparzialità della giurisdizione e del giusto processo, presìdi fondamentali delle garanzie per i cittadini.
Sono già in programma iniziative sul territorio a sostegno della campagna referendaria. In particolare, il Comitato provinciale ospiterà Francesca Scopelliti, vedova del compianto Enzo Tortora, che sarà a Siracusa lunedì 16 febbraio, in un incontro pubblico aperto a tutte le persone interessate che si terrà all’Hotel Parco delle Fontane, in viale Scala Greca 325, a partire dalle 17:30.
Il Comitato intende inoltre ribadire che il referendum sulla separazione delle carriere non deve essere piegato a una lettura di scontro politico sull’operato del Governo, ma valutato nel merito della riforma costituzionale, lasciando ai cittadini il giudizio politico nella sede sua propria ossia quella elettorale.
Segue elenco dei soci fondatori:
Antoci Alessandro, Avvocato
Bonnici Giovanni, Ingegnere
Bordone Emiliano, Avvocato
Cappuccio Elio, Docente
Conforto Patrizia, Dipendente comunale Siracusa
Farina Pietro, Avvocato
Genovese Giulia, Avvocato
Grimaldi Sebastiano, Avvocato
La Bella Barbara, Avvocato
Landieri Maurizio, Libero Professionista
Pennone Vincenzo, Pensionato (Presidente Società dei Radicali)
Piccione Salvatore, Avvocato
Previteri Giuseppina, Casalinga
Randazzo Sandro, Pensionato
Romeo Annalisa, Docente
Saraceno Pasquale, Avvocato
Scandurra Antonino, Farmacista
Scimeca Stefano, Avvocato
Siringo Elvira, Docente
Spagnolo Elisabetta, Docente
Tringali Giuseppe, Chimico
Valmori Dario, Avvocato
Vinci Eliana, Avvocato
Zappalà Roberto, Dottore Commercialista
