Siracusa, cozze per monitorare il mare al Canale Alpina: fu al centro di un’inchiesta

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Mitili utilizzati per monitorare la qualità dell’ambiente marino nei pressi del Canale Alpina, nella baia di Santa Panagia. È quanto prevede l’attività richiesta da Isab e disciplinata da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa: le operazioni, iniziate il 29 ottobre e previste fino al 28 gennaio 2027, interesseranno l’area portuale antistante la raffineria Isab Impianti Sud e, in particolare, le acque vicine allo scarico Canale Alpina.

Il monitoraggio prevede il posizionamento di mitili in punti individuati all’interno della baia e il loro successivo recupero. Si tratta di organismi utilizzati anche come bioindicatori ambientali, grazie alla capacità di accumulare determinate sostanze presenti nell’acqua, consentendo di valutarne la presenza attraverso specifiche analisi. Le cozze vengono utilizzate come bioindicatori ambientali, perché possono accumulare sostanze contaminanti presenti nell’acqua, permettendo di analizzare le condizioni dell’ambiente marino.

L’attività sarà eseguita dalla società Metalsub, con l’impiego di tre unità navali. Per tutta la durata delle operazioni, la Capitaneria ha disposto il divieto di transito e sosta per le imbarcazioni non autorizzate entro un raggio di 100 metri dai mezzi impegnati. A rendere particolarmente significativo il monitoraggio è il luogo in cui viene effettuato. Il Canale Alpina, infatti, era già finito al centro di un’inchiesta della Procura di Siracusa sui presunti sversamenti in mare di reflui industriali provenienti dal Tas, l’impianto di trattamento delle acque di scarico della raffineria Isab Sud.

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L’indagine, avviata nel 2020 dopo la segnalazione di una moria di pesci e granchi nella baia di Santa Panagia, era emersa pubblicamente nel dicembre 2024. Gli investigatori avevano ipotizzato irregolarità nel trattamento delle acque reflue e nei controlli ambientali, con contestazioni relative a presunti scarichi inquinanti e alla possibile alterazione delle analisi.

Tra gli aspetti oggetto degli accertamenti figuravano anche le modalità di gestione dei sedimenti e delle barriere antinquinamento presenti alla foce del canale. All’epoca Isab aveva precisato che, nell’ambito dell’incidente probatorio, una relazione tecnica redatta dai periti nominati dal giudice aveva escluso la compromissione dell’acqua marina in prossimità dello scarico, dei relativi sedimenti e dell’aria del comprensorio di Priolo Gargallo. La società aveva inoltre riferito di un supplemento di indagine disposto limitatamente all’ambiente marino.

La nuova ordinanza non stabilisce alcun collegamento tra quelle vicende giudiziarie e l’attuale campagna di monitoraggio, né indica il motivo specifico per cui sia stata programmata. Il provvedimento si limita a disciplinare le operazioni in mare e le relative misure di sicurezza per la navigazione. Il monitoraggio interesserà comunque un tratto di mare sul quale, negli anni, si è concentrata l’attenzione della magistratura e degli organismi di controllo ambientale.