Siracusa, Cpia Manzi in collaborazione con Cna Pensionati sperimenta percorso di approfondimento beni culturali

In collaborazione con il progetto UNICOM ( Università delle Competenze di Siracusa ) di CNA Pensionati, in occasione della “Giornata dei beni culturali siciliani” in memoria di Sebastiano Tusa, martedì 10 marzo, gli studenti del CPIA “A. Manzi” di Siracusa, corsisti e corsiste sia italiani che stranieri provenienti da Europa, Asia, Africa e America, hanno visitato il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi ; l’esperta Rosalba Riccioli ha accompagnato i partecipanti delle classi coinvolte (1A1D, BMA, BMB, BPA, BPB, BPC, BT, BU, PSPT) nella visita guidata gratuita del Medagliere, illustrando con passione ed entusiasmo l’evoluzione della moneta dai primi strumenti di scambio fino alle prime monete coniate nel VI secolo a.C. Gli studenti, accompagnati dai docenti Asaro Claudia, Bongiovanni Lucia, Carbone Rosita, Salemi Patrizia e Spadaro Margherita, sono rimasti particolarmente affascinati da questo percorso suggestivo ed immersivo nella storia dell’isola, dalla preistoria fino all’epoca romano-ellenistica.

L’esperta Rosalba Riccioli ha dichiarato che è stata una bellissima esperienza incontrare gli studenti ed i professori del CPIA .

Tra le teche del Medagliere gli studenti hanno potuto osservare non solo i reperti, inclusa una selezione di oreficerie antiche e gioielli appartenuti a famiglie nobili siciliane dei secoli XVII e XVIII, ma comprenderne il significato storico, artistico e simbolico, scoprendo i segreti dei maestri incisori siracusani che resero la monetazione aretusea un punto di riferimento nell’antichità.

La dirigente del CPIA, professoressa Stefania Stancanelli, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione degli studenti ad un’iniziativa che rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale di Siracusa e contribuire alla sua valorizzazione attraverso momenti di confronto e scoperta condivisa.