Siracusa, “Crescendo Sicuri”: prevenire gli incidenti in età pediatrica e manovre di disostruzione in caso di soffocamento

Continua il tour formativo all’insegna della diffusione di manovre salvavita attraverso il Progetto Formativo “Crescendo Sicuri” come prevenire gli incidenti in età pediatrica e manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento – promosso da AssoFormatori con l’Associazione Ambiente e Salute Odv – Ets di Siracusa.

L’attività Formativa è stata curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini e dagli Istruttori Antonino Lentinello, coaudivati dagli Assistenti Istruttori Giovanni Bottaro e Ugo Alì.

Diversi gli ambiti di sicurezza affrontati, a nanna, la Sids, in strada, in acqua, in casa – incidenti domestici, a tavola – somministrazione alimenti, il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich e Mofenson, l’attivazione della “catena della sopravvivenza”, la gestione di un’emergenza, l’allertamento del servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e l’inizio della rianimazione cardio polmonare su neonato, secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”.

In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici e simulatori del soffocamento. E tutti i partecipanti hanno ricevuto l’Attestato di partecipazione” e il poster manovre salvavita.

“Si ringrazia la titolare della Struttura Angela Mondo e la responsabile Alessandra Perfetto e Viviana Guzzardi, per la fiducia rinnovata ancora una volta e l’organizzazione. In oltre dodici anni di attività nel territorio sono stati raggiunti risultati significativi – le parole di Laurettini – la nostra organizzazione di volontariato ha formato migliaia di cittadini della ns. comunità. Il fine è quello di formare e informare – numerose persone e rendere sicura e cardio protetta la nostra comunità. Solo attraverso un intervento tempestivo si può aumentare la percentuale di sopravvivenza”.

Prossimo appuntamento significativo l’inizio della realizzazione del Progetto di Democrazia Partecipata 2024 – Belvedere nel Cuore, che vede l’installazione di quattro defibrillatori nel quartiere di Belvedere.