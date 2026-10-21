Siracusa, crisi idrica: Borgata e Ortigia ancora in difficoltà, lavori in corso

Attualità · RETE IDRICA

Aretusacque informa che proseguono ininterrottamente gli interventi tecnici avviati a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, nelle ultime ore, hanno determinato numerosi blackout elettrici e conseguenti anomalie sugli impianti di sollevamento e sulla rete idrica del territorio comunale.

Sin dalle prime ore della giornata odierna le squadre operative sono intervenute sul sistema di adduzione che alimenta il serbatoio Dammusi, infrastruttura di approvvigionamento delle zone della Borgata e di Ortigia. Sono state già riparate e rimesse in esercizio tre delle quattro linee interessate dalle criticità (linee 1, 2 e 4), mentre sono in corso le attività di riparazione della linea 3 con l’obiettivo di completare il ripristino del servizio limitando ulteriori interruzioni.

Permane tuttavia una situazione di forte criticità dovuta al basso livello del serbatoio che serve Borgata e Ortigia, circostanza che continua a influire sulla regolare distribuzione dell’acqua nelle aree servite dall’impianto.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per quanto riguarda la perdita individuata sulla condotta in contrada Bufalaro Alto, l’intervento di riparazione è stato programmato per la giornata di domani per evitare ulteriori nuovi disservizi alla cittadinanza. La complessità dell’area interessata, ubicata lungo il costone di viale Epipoli, e il contemporaneo impiego delle imprese specializzate sugli interventi emergenziali in corso hanno determinato l’opportunità di programmare i lavori per il giorno 22 ottobre 2026.

Continuano inoltre a registrarsi riduzioni di pressione e possibili temporanee carenze idriche nelle zone già comunicate in precedenza, alle quali si aggiunge il centro abitato di Belvedere. La funzionalità del sistema di rilancio che alimenta la frazione è infatti subordinata ai livelli disponibili presso l’impianto di Bufalaro Alto: una riduzione dell’alimentazione a tale impianto determina un minor funzionamento del sistema di rilancio con conseguente riduzione del quantitativo di risorsa idrica da distribuire.

Nel corso della serata saranno inoltre effettuate specifiche manovre volte a garantire l’equilibrio del sistema e a preservare le scorte idriche disponibili nei serbatoi di accumulo.

Aretusacque continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione attraverso il proprio personale tecnico e operativo, impegnato nelle attività di ripristino e nella gestione delle emergenze. L’azienda assicura che ogni intervento è finalizzato a ridurre i disagi per la popolazione e a riportare nel più breve tempo possibile alla normalità il servizio nelle aree interessate.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sul progressivo recupero delle condizioni di esercizio della rete idrica.