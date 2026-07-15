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Siracusa, crisi idrica in Ortigia: esposto collettivo di 258 cittadini

di Oriana Gionfriddo · · aggiornato
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Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente comunica di avere inviato via PEC un esposto collettivo sottoscritto da 258 cittadini sulla grave e perdurante emergenza idrica che interessa numerose abitazioni di Ortigia a partire dal 10 luglio.

L’esposto è stato trasmesso ad Aretusacque S.p.A., ATI Siracusa, Comune di Siracusa, Prefettura di Siracusa, ASP – Dipartimento di Prevenzione/SIAN e, per conoscenza, ad ARERA – Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, con riferimento anche al procedimento già aperto con Siam.

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Nel documento il Comitato segnala e contesta la prolungata assenza d’acqua o la pressione insufficiente in molte utenze, i disagi per residenti e operatori economici, le criticità igienico-sanitarie, la particolare difficoltà per i piani alti e per i soggetti fragili, nonché l’insufficienza delle misure sostitutive finora predisposte.

Parallelamente, il Comitato ha avviato da oggi un monitoraggio quotidiano diretto tra i residenti, con due rilevazioni al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, per verificare la situazione reale nelle abitazioni, non la pressione misurata da Aretusacque in alcuni punti della rete.

“Alla rilevazione odierna, aggiornata al momento, risulta che l’80% delle segnalazioni riguardano assenza totale o insufficiente pressione all’erogazione. – dice Davide Biondini, portavoce del comitato –Il dato conferma che per una larghissima parte dei residenti la normalizzazione del servizio non risulta ancora effettiva, rispetto a quanto dichiarato da Aretusaque. La criticità si concentra soprattutto nella parte più alta e interna di Ortigia. Questo elemento è rilevante perché, in una rete idrica, la pressione disponibile tende a ridursi con l’aumento della quota dell’utenza e diventa ancora più insufficiente ai piani superiori degli edifici. Ne consegue che una pressione rilevata come adeguata in alcuni punti della rete, specie se collocati a quote più basse, può non garantire affatto l’erogazione regolare nelle abitazioni situate nella parte alta dell’isola”.

Il Comitato ribadisce un punto semplice: l’acqua deve uscire regolarmente dai rubinetti delle case, con pressione sufficiente anche ai piani alti e nelle zone più penalizzate. La normalità del servizio non può essere misurata solo attraverso verifiche tecniche in alcuni punti della rete, se poi nelle singole utenze l’acqua continua a mancare o ad arrivare in modo insufficiente.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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