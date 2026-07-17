Siracusa, crisi idrica in Ortigia: migliora il dato, ma il servizio non è normalizzato

Attualità · il comitato

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente comunica che la rilevazione effettuata questa mattina, 17 luglio alle 8:45, mostra un miglioramento rispetto alla giornata di ieri, ma conferma che il servizio idrico in Ortigia non può ancora considerarsi pienamente ripristinato.

Alla domanda sulla presenza di pressione regolare dell’acqua al rubinetto, il dato evidenzia che oltre la metà delle utenze che hanno partecipato alla rilevazione continua a segnalare assenza di pressione regolare o erogazione totalmente insufficiente.

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“La distribuzione territoriale conferma inoltre che le criticità restano concentrate soprattutto nella Zona 2, cioè la parte più interna e alta di Ortigia, dove risultano ancora prevalenti le segnalazioni di difficoltà. – si legge in una nota a firma del portavoce, Davide Biondini – Questa mattina si è svolta anche una riunione in videoconferenza con Aretusacque, alla quale il Comitato ha partecipato con un gruppo di aderenti dotati di specifiche competenze tecniche in materia idraulica e impiantistica. La costituzione di questo gruppo tecnico è stata molto apprezzata dall’amministratore di Aretusacque, nella prospettiva di un confronto concreto, ordinato e utile alla comprensione delle criticità ancora presenti”.

“Nel corso dell’incontro – spiega Biondini – sono state esaminate alcune casistiche relative al funzionamento della rete, con particolare attenzione alla parte che serve Ortigia, alla pressione effettivamente disponibile nelle utenze, alla differenza tra pressione in rete e pressione ai rubinetti. Aretusacque ha rappresentato di essere impegnata con continuità per rimediare nel più breve tempo possibile alle carenze idriche ancora presenti. È stato inoltre concordato di mantenere un canale di confronto costante nei prossimi giorni, così da scambiare informazioni tempestive ed estremamente utili al ripristino della normalità.”

In questo quadro, il Comitato continuerà a svolgere una funzione essenziale attraverso le rilevazioni della regolarità del servizi, interne tra i residenti. Gli stessi dati raccolti mediante i mini sondaggi sono stati ritenuti fondamentali da Aretusacque, perché consentono di individuare con maggiore precisione le zone e le fasce orarie in cui il servizio risulta ancora insufficiente, favorendo interventi anche mirati.

Il Comitato prende atto del confronto avviato e della disponibilità manifestata, ma ribadisce che il parametro decisivo resta sempre lo stesso: il servizio sarà realmente normalizzato solo quando l’acqua arriverà con pressione regolare ai rubinetti delle abitazioni, anche ai piani superiori e nella parte alta di Ortigia.