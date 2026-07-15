Siracusa, crisi idrica in Ortigia: “perdita economica per la ristorazione”

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Video · ortigia a secco

L’emergenza idrica che da giorni sta interessando Ortigia continua a creare pesanti ripercussioni sulle attività commerciali del centro storico. A raccontare le difficoltà vissute dagli esercenti è Stefano Gentile, titolare di un bar nel cuore dell’isola, che descrive una situazione senza precedenti proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica.

“Il danno è consistente, anche se è ancora presto per fare una stima reale – spiega Gentile –. Bisogna considerare che abbiamo avuto sei giorni di interruzione su sette nel pieno della stagione estiva. Senza acqua si riducono inevitabilmente le vendite di caffè e si blocca la produzione di gelato”.

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Le conseguenze economiche si fanno già sentire. “Da due giorni non vendo gelato e gli incassi del reparto gelateria sono praticamente azzerati”, racconta l’imprenditore, costretto a ricorrere quotidianamente a fornitori privati di acqua potabile per garantire almeno i servizi essenziali.

“Ci affidiamo a operatori locali che effettuano consegne di acqua. Per un’attività come la nostra servono almeno quattro o cinque viaggi al giorno. È l’unico modo per tamponare, almeno in parte, gli effetti di questa emergenza”

A pesare non sono soltanto le difficoltà operative, ma anche l’immagine che la città offre ai visitatori. “I turisti restano sorpresi perché si aspettano un’organizzazione diversa. Io lavoro a Ortigia da dieci anni e non avevo mai vissuto una situazione del genere – dice Gentile – Non credo sia il momento di puntare il dito contro qualcuno. Bisogna capire quali siano i problemi reali, che possono riguardare le condutture idriche o la vetustà degli impianti. Tuttavia, quando il turista arriva e scopre che manca l’acqua, tutte queste spiegazioni non gli interessano: semplicemente va via”.

Tra gli operatori economici prevalgono rabbia e delusione. “Ci stiamo confrontando continuamente. C’è molta rabbia, ma anche tanti dubbi e un forte dispiacere. Pensavamo di lavorare in un contesto più organizzato e più preparato ad accogliere i flussi turistici. Invece ogni anno ci troviamo ad affrontare emergenze diverse. Quest’anno è l’acqua, in passato ci sono stati altri problemi. C’è ancora molto lavoro da fare”.

Sul fronte delle presenze turistiche, Gentile osserva una lieve flessione rispetto alle aspettative, pur senza dati ufficiali a supporto: “La sensazione è che ci sia una piccola riduzione dei flussi, ma sappiamo che le temperature estreme di questi giorni incidono molto. Restiamo fiduciosi: settembre e ottobre sono mesi importanti e confidiamo di recuperare parte di quello che stiamo perdendo in questo periodo”.