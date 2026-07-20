Siracusa, crisi idrica. Ortigia resistente: “dato migliora, situazione non normalizzata”

Attualità · il comitato

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente comunica che la rilevazione effettuata questa mattina, 20 luglio alle 8:45, conferma un ulteriore miglioramento della pressione idrica in Ortigia, ma non consente ancora di ritenere definitivamente superata la crisi.

Alla domanda se la pressione dell’acqua al rubinetto fosse regolare, il dato negativo si attesta quindi intorno al 26% delle risposte. È un miglioramento evidente rispetto ai giorni precedenti, ma resta comunque una quota non marginale di residenti che continua a segnalare assenza d’acqua, pressione bassa o erogazione insufficiente.

“Anche la distribuzione territoriale conferma che le criticità residue continuano a riguardare soprattutto la Zona 2, cioè la parte più interna e alta di Ortigia, dove si concentrano la maggior parte delle segnalazioni. – spiega Davide Biondini, portavoce del comitato – Il Comitato ritiene necessario evidenziare un ulteriore dato emerso dalle rilevazioni degli ultimi giorni: la pressione appare migliore nelle prime ore del mattino, mentre tende a peggiorare nel corso della giornata, quando aumentano i consumi complessivi della rete. Il maggiore tiraggio dovuto alle utenze domestiche, agli esercizi food, ai bar, ai ristoranti, alle attività commerciali e alle strutture alberghiere ed extralberghiere sembra incidere sulla pressione dinamica disponibile ai rubinetti, soprattutto nei piani superiori e nelle aree più penalizzate. Per questa ragione, pur prendendo atto del miglioramento in corso, il Comitato ribadisce che il servizio potrà dirsi realmente normalizzato solo quando la pressione resterà regolare non soltanto al mattino, ma anche nelle fasce di maggiore consumo della giornata.”

“Nella mattinata odierna il Comitato ha inoltre trasmesso ad Aretusacque un aggiornamento puntuale delle vie e delle segnalazioni specifiche dove risultano ancora criticità più evidenti, con l’obiettivo di consentire verifiche mirate e interventi più rapidi sulle aree ancora problematiche. – infine dice – Il Comitato continuerà a collaborare con Aretusacque fornendo dati, rilevazioni e indicazioni operative raccolte dai residenti, con l’auspicio che questo lavoro congiunto possa dare la spallata definitiva alla crisi idrica che da giorni sta creando forti disagi alla popolazione di Ortigia”.