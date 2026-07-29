Siracusa, cultura e turismo, Barbone attacca il sindaco: “subito un nuovo assessore”

Politica · Forza Italia

Forza Italia torna a contestare la gestione delle deleghe alla Cultura e al Turismo, avocate dal sindaco Francesco Italia dopo le dimissioni dell’ex assessore Fabio Granata. In un’interrogazione indirizzata al primo cittadino e al presidente del Consiglio comunale, Barbone chiede la nomina di una nuova figura “autorevole” alla guida dei due settori, denunciando quella che definisce una progressiva perdita di programmazione e progettualità.

Secondo la Barbone, durante il mandato di Granata si era consolidato un rapporto di collaborazione tra l’assessorato, la commissione Cultura e Turismo e il Consiglio comunale, con il coinvolgimento del dirigente competente e con numerose sedute svolte direttamente nei luoghi interessati dagli interventi.

Barbone richiama, tra le attività realizzate negli anni precedenti, l’apertura o la riapertura di spazi culturali e museali come il Museo del Cinema, il Museo del Mare, la Wunderkammer, Palazzo Montalto, lo Spazio 900, Siramuse, le Latomie dei Cappuccini e Villa Reimann, oltre al rilancio del Museo dei Pupi, del Museo Leonardo e Archimede e all’apertura del Museo delle Illusioni.

Forza Italia ricorda anche le iniziative organizzate per il ventennale dell’iscrizione di Siracusa nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, il rinnovato gemellaggio con Corinto e gli eventi ospitati in piazza Duomo, oltre a concerti, mostre, premi letterari, presentazioni di libri e incontri con operatori culturali.

“Bisogna capire perché oggi di tutto questo enorme lavoro sia rimasto poco o nulla”, afferma Barbone. Nell’interrogazione vengono contestate la chiusura di alcuni musei civici, l’assenza di mostre e iniziative culturali, la riduzione dei rapporti con l’Università e la condizione della Biblioteca centrale, definita “abbandonata” e per cui sarebbe inoltre venuta meno qualsiasi attività culturale diffusa nei quartieri.

Barbone chiede quindi al sindaco se non ritenga necessario affidare immediatamente le deleghe a un nuovo assessore, nel tentativo di riprendere un percorso che, a suo giudizio, sarebbe stato interrotto da una gestione diretta “priva di continuità e progettualità”.