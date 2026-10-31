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Siracusa, cumuli di rifiuti abbandonati nei pressi della Tonnara di Santa Panagia
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Un lettore via mail ci segnala:
Vi inoltro alcune foto che riportano il degrado della strada che, da viale Santa Panagia, porta alla pista ciclabile e alla vecchia tonnara. Pista ciclabile e vecchia tonnara totalmente abbandonate e in uno stato pietoso. I rifiuti di ogni genere, forse anche di amianto, accumulati negli anni e mai rimossi, rendono il percorso vergognoso.
Siamo in una delle tante zone periferiche dimenticate da questa amministrazione della citta, non siamo ad Ortigia, e, forse i nostri disattenti amministratori non la conoscono neppure. Una città che aspira a capitale della cultura deve esprimere decoro su tutto il proprio territorio e non spettacoli indecorosi e di vergogna che ci offendono e ci umiliano tutti.
Cordiali saluti Bernardino Martelli
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