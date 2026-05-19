Siracusa, cumuli di rifiuti in via Milano: la rabbia dei residenti

Un lettore tramite whatsapp ci segnala:

Buongiorno, faccio ulteriore segnalazione per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti di via Milano. Io capisco che tutto questo accade per l’inciviltà della gente ma è anche vero che qui i rifiuti vengono ritirati in media ogni 10/15 giorni dopo diverse segnalazioni. Io pago regolarmente la tassa dei rifiuti quindi chiedo cortesemente che mi venga risolto il problema. Parto dal presupposto che i carrellati non so più quelli che sono stati consegnati all’epoca, ne abbiamo solo 4 di organico in più chiunque butta tutti lì notte e giorno, sia i residenti, sia persone provenienti da altre zone. Io sono un cittadino rispettoso per la raccolta e mi trovo costretto a portare plastica vetro e cartone in via Barresi.