Agon 2026 al Teatro greco di Siracusa, il processo a Creonte e la scelta di Antigone

Ospiti in studio: Filippo Musca, Direttore Generale del Siracusa Institute; Pucci Piccione, Presidente Amici dell’Inda: Alessio Lo Giudice, professore ordinario di Filosofia e Diritto, Università Messina, Facoltà di Giurisprudenza

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La segnalazione

Siracusa, cumuli di rifiuti in via Milano: la rabbia dei residenti

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Rifiuti in via Milano

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Un lettore tramite whatsapp ci segnala:

Buongiorno, faccio ulteriore segnalazione per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti di via Milano. Io capisco che tutto questo accade per l’inciviltà della gente ma è anche vero che qui i rifiuti vengono ritirati in media ogni 10/15 giorni dopo diverse segnalazioni. Io pago regolarmente la tassa dei rifiuti quindi chiedo cortesemente che mi venga risolto il problema. Parto dal presupposto che i carrellati non so più quelli che sono stati consegnati all’epoca, ne abbiamo solo 4 di organico in più chiunque butta tutti lì notte e giorno, sia i residenti, sia persone provenienti da altre zone. Io sono un cittadino rispettoso per la raccolta e mi trovo costretto a portare plastica vetro e cartone in via Barresi. 


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