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Siracusa, cumuli di spazzatura in via Vanvitelli
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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito a una discarica abusiva in via Vanvitelli a Siracusa.
“Buongiorno… da diversi anni viviamo accanto alla spazzatura che accumulano due ragazzi. Ormai non si può vivere per la presenza di spazzatura, ci sono famiglie che hanno bambini piccoli e bastano le foto per vedete con i vostri occhi. Si trova in via Luigi Vanvitelli 65, c’è una piccola traversa con la cabina della luce.
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