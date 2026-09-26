Siracusa, “custodire l’umano”: convegno sull’intelligenza artificiale alla Cisl

Attualità · Ufficio diocesano

“Custodire l’umano – Dall’Enciclica Magnifica Humanitas ai giovani, al loro futuro, al mondo del lavoro”. È questo il titolo della giornata di confronto organizzato da Ust Cisl Ragusa Siracusa e Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di Siracusa, sull’Intelligenza artificiale. Due sessioni affidate a relatori che metteranno insieme gli aspetti etici, sociali, tecnici e di sviluppo sulla nuova realtà che sta modificando l’approccio con lo stesso futuro delle professioni.

Al mattino, nel salone Giovanni Paolo II del Santuario della Madonna delle Lacrime, l’incontro con gli studenti degli istituti superiori della provincia. Almeno 300 i ragazzi attesi per un incontro che sarà moderato da due studenti del Liceo Corbino. Dopo l’introduzione affidata a Giovanni Migliore, segretario generale della Cisl territoriale, e padre Claudio Magro, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro, saranno Luisa Giliberto, Dirigente Ambito Territoriale X di Siracusa, e Leonardo La Piana, segretario generale regionale della Cisl Sicilia, a parlare dei cambiamenti possibili nel mondo della scuola e del lavoro con l’AI. Quindi gli interventi e le esperienze di padre Vincenzo Guastella, Direttore della Pastorale Giovani della diocesi di Ragusa, di Giulio Genti, Direttore generale della Fondazione ITS Academy Piemonte, di Stefano Ricca, fondatore di Ricca IT una delle aziende di eccellenza nell’ambito di ricerca e applicazione dell’AI, e di Mario Collotta, professore ordinario Ingegneria informatica della Kore di Enna che porterà in sala uno dei robot realizzati nel dipartimento dell’università. Le conclusioni saranno affidate a monsignor Christian Barone, docente del Dipartimento Teologia Fondamentale della Pontificia Università Gregoriana, autore della presentazione dell’Enciclica di Leone XIV edita dalla San Paolo. Nel pomeriggio la seconda sessione si terrà nel salone Giulio Pastore di via Arsenale 22.

Nel talk moderato dalla giornalista Laura Valvo, Antonio Maria Pagano, capo dipartimento Salute mentale ASP Salerno con l’AI applicata alle ricerche mediche già avviate, Stefano Ricca, Gianluigi Cerami, C.E.O. Halley Sud, monsignor Maurizio Aliotta, direttore della Pastorale Cultura e Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Siracusa, Elisa Paiano, AI Catalyst gruppo Saipem su AI applicata agli impianti industriali, monsignor Barone e, quindi, la sintesi finale affidata all’Arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomano, e al segretario nazionale della Cisl, Sauro Rossi.