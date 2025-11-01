Siracusa dà l’ultimo saluto a Marco Fatuzzo: camera ardente il 3 novembre, funerali il giorno seguente al Santuario della Madonna delle Lacrime

Siracusa si prepara a rendere omaggio a Marco Fatuzzo, ex sindaco della città, scomparso nella giornata di ieri all’età di 80 anni. Figura di spicco della politica siracusana e uomo di grande cultura e rigore morale, Fatuzzo fu il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini, guidando l’amministrazione comunale dal 1994 al 1998.

La camera ardente sarà allestita nel Salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio a partire dalle 10.30 di lunedì 3 novembre. Qui cittadini, amici e colleghi potranno rendergli l’ultimo omaggio, nel luogo simbolo della vita politica e amministrativa che Fatuzzo servì con dedizione.

I funerali si terranno invece martedì 4 novembre alle ore 15.30 al Santuario della Madonna delle Lacrime. Per l’occasione si prevede una grande partecipazione di autorità, rappresentanti istituzionali ed esponenti della politica di ieri e di oggi, a testimonianza del profondo legame che Marco Fatuzzo seppe mantenere con la città anche dopo la fine della sua carriera politica.

Durante la sua amministrazione, Fatuzzo promosse importanti interventi urbanistici e culturali, tra cui la riqualificazione di Ortigia attraverso la creazione di un Ufficio Speciale dedicato. La sua visione di sviluppo urbano e sociale, la sua operazione di risanamento delle casse comunali e la sua azione, da sempre improntata al senso civico, ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente di Siracusa.