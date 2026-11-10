Siracusa dà l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa: una chiesa gremita per la bandiera azzurra

Attualità · Capitano

Una chiesa gremita, il commosso saluto di chi con lui aveva condiviso gli anni più intensi del Siracusa e una città intera stretta attorno alla memoria di una delle sue bandiere sportive. Si sono svolti oggi i funerali di Amedeo Crippa, storico capitano azzurro, protagonista di una stagione importante del calcio siracusano e uomo che ha legato profondamente la propria vita alla città.

In tanti hanno voluto essere presenti per l’ultimo abbraccio: amici, ex compagni di squadra, tifosi di ieri e sostenitori del Siracusa di oggi. Due generazioni unite nel ricordo di un calciatore che ha incarnato un senso di appartenenza diventato sempre più raro, dentro e fuori dal mondo del calcio.

Tra i momenti più toccanti della cerimonia, il saluto di mister Lombardo, con il quale Crippa aveva condiviso gli anni ruggenti della squadra azzurra. In chiesa anche la maglia utilizzata nella finale che portò alla conquista della Coppa Italia nel 1979 e una dedica che sintetizza l’affetto di un’intera tifoseria: “6 unico!”.

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Nel corso dell’omelia è stata ricordata la grandezza di quelle persone capaci di lasciare un segno che il tempo non riesce a cancellare, uomini che diventano parte della storia di una città, interpretandone sogni e passioni per intere generazioni.

Tredici stagioni consecutive con la maglia del Siracusa, la fascia da capitano, la Coppa Italia del 1979 e soprattutto la scelta di restare in città, facendo del legame con Siracusa una parte fondamentale della propria esistenza. Un percorso che va oltre i risultati sportivi e che racconta una storia di fedeltà e appartenenza.

Nel ricordo di Crippa ha trovato spazio anche la sua ultima testimonianza di generosità: la donazione degli organi, una scelta che consentirà ad altre persone di continuare a vivere.

Una vita, come è stato sottolineato durante la celebrazione, che non può essere racchiusa in una semplice cronaca. Perché Amedeo Crippa non è stato soltanto un calciatore, ma un pezzo della storia del Siracusa e della memoria di una città che oggi gli ha tributato il suo ultimo, commosso abbraccio.