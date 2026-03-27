Siracusa, da lunedì 30 marzo lavori in via Augusta: come cambia la viabilità

La prossima settimana, dal 30 marzo al 4 aprile, via Augusta sarà interessata da lavori per conto di Enel distribuzione. L’intervento sarà effettuato prevalentemente di notte, dalle 22 alle 6, ragione per cui in quelle ore, su disposizione del settore Mobilità e trasporti, il tratto compreso tra viale dei Comuni e viale Scala Greca sarà chiuso al traffico.

Durante il giorno, dalle 9 alle 16, lo stesso tratto di strada sarà a una sola corsia e sarà in vigore il senso unico alternato. Il flusso dei mezzi sarà regolato da personale della ditta che effettua i lavori presente sul posto.