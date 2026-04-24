Siracusa, da lunedì il Festival della Filosofia in Magna Grecia con 600 studenti da tutta Italia

Praticare la filosofia direttamente nei luoghi in cui è nata. È lo spirito del Festival della Filosofia in Magna Grecia che, anche quest’anno, torna da domenica prossima a Siracusa portando 600 studenti da tutta Italia per sviluppare il tema “KALLIPOLIS, Magnifica Utopia Politica”.

Presieduto da Giuseppina Russo, che lo organizza insieme ai professori Annalisa Di Nuzzo e Salvatore Ferrara, il Festival metterà i giovani sulle tracce dei pensatori antichi e moderni e ospiterà due intellettuali siciliani: il filosofo Giuseppe Girgenti, dell’Università San Raffaele di Milano, e Davide Navarria, docente, sempre a Milano, di Antropologia culturale ed Etnologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’evento si terrà dal 26 al 30 aprile partendo da Siracusa per poi spostarsi a Noto e Ragusa. Si terranno passeggiate filosofico-teatrali, dialoghi e lezioni-spettacolo. L’evento sarà replicato dal 4 all’8 maggio.