Siracusa, da lunedì via ai lavori per l’illuminazione di via Elorina: 140 punti luce in 2 chilometri

Inizieranno lunedì prossimo (23 marzo) i lavori per l’ampliamento dell’impianto di illuminazione in via Elorina, nel tratto compreso largo Emanuele Scieri e la rotonda dell’incrocio con via Lido Sacramento. L’intervento interesserà un tratto stradale di 2,1 chilometri e rientra nel più ampio programma di potenziamento e miglioramento della rete di illuminazione pubblica comunale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione dei mezzi e una migliore fruizione di una delle arterie più importanti della zona sud della città, ad alto traffico tutto l’anno, soprattutto nei mesi estivi.

“Si tratta – afferma l’assessore alla Transizione energetica, Andrea Firenze – di un’opera che la città attende da decenni. Ritengo che il potenziamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto nell’accesso sud della città, rappresenti una priorità perché contribuisce concretamente alla sicurezza dei cittadini, alla qualità dei servizi e al decoro urbano, senza perdere di vista l’efficienza degli impianti e il miglioramento della prestazioni energetiche“.

Il progetto prevede l’installazione di 140 punti luce a tecnologia LED, distribuiti lungo l’asse viario, con apparecchi ad elevata efficienza luminosa e conformi alle normative illuminotecniche vigenti. Il sistema è dotato di dispositivi di protezione, sezionamento e telecontrollo, al fine di garantire il monitoraggio dei parametri di esercizio e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Il dimensionamento elettrico è stato eseguito secondo le norme CEI, con verifica delle cadute di tensione, delle correnti di cortocircuito e delle condizioni di protezione dai contatti diretti e indiretti, assicurando il rispetto dei requisiti di sicurezza e continuità del servizio.

“Desidero ringraziare – aggiunge l’assessore – i consiglieri di maggioranza e in particolar modo i miei colleghi del gruppo Francesco Italia Sindaco, per aver proposto e approvato l’emendamento al bilancio da 350 mila euro che, insieme al mio emendamento di circa 100 mila euro, oggi ci consente di realizzare questa importante opera pubblica. Il nostro obiettivo è continuare a investire nel miglioramento della rete di illuminazione, oltre che nella valorizzazione e nella sostenibilità delle infrastrutture energetiche cittadine. L’Amministrazione e il consiglio comunale – conclude Firenze – hanno posto il settore Energia al centro della propria agenda. Un obiettivo che perseguiamo grazie alla professionalità e alla dedizione del personale dell’Ufficio transizione energetica“.

Per l’esecuzione dei lavori, dalle ore 6,30 alle 19, sarà attivato un cantiere mobile lungo la corsia in direzione Siracusa, motivo per cui la carreggiata sarà ristretta. In corrispondenza dell’area di intervento, le auto transiteranno alternativamente nei due sensi di marcia e il traffico sarà regolamentato da semafori.

“Considerata l’alta intensità di traffico e per la sicurezza dei lavoratori – dice l’assessore alla Mobilità e trasporti, Vincenzo Pantano – raccomando a tutti la massima prudenza e il rispetto rigoroso dei limiti di velocità e della segnaletica stradale“.