Siracusa, da mercoledì in vigore i nuovi orari della Ztl in Ortigia

Da mercoledì prossimo (1 aprile) entreranno in vigore i nuovi orari della zona a traffico limitato in Ortigia.

Nei giorni feriali (e dunque compreso il sabato) l’accesso nell’isolotto sarà vietato dalle ore 11 alle 15,30 e dalle 17 alle 2 del giorno successivo. Le domeniche e nei giorni festivi, il divieto scatterà alle 10 e proseguirà ininterrottamente fino alle 2 del giorno successivo. Fanno eccezione i mezzi dei residenti in Ortigia e dei soggetti autorizzati.

Le operazioni di carico e scarico delle merci saranno consentite solo nelle fasce orarie un cui non è in vigore la Ztl (dalle 2 alle 11 e dalle 15,30 alle 17). I mezzi dovranno sostare negli stalli riservati fino a un massimo di mezz’ora, esponendo il disco orario, e non potranno accedere alle aree pedonali. Il carico e lo scarico è sempre vietato nelle domeniche e nei giorni festivi.