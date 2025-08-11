Siracusa, da oggi in servizio 15 nuovi agenti della Municipale a tempo indeterminato

Quindici nuovi agenti sono entrati stamattina in servizio al comando di Polizia municipale firmando un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La loro assunzione è avvenuta grazie all’utilizzo della graduatoria di un concorso tenuto dal comune di Portopalo di Capo Passero.

L’ingresso di questi nuovi vigili urbani, accolti dall’assessore alle Risorse umane, Marco Zappulla, e dal dirigente del settore, Giacomo Cascio, rappresenta un potenziamento concreto delle attività di controllo, sicurezza e presidio del territorio.





Parallelamente, per effetto di una recente deliberazione di Giunta, nei prossimi giorni sarà avviato l’iter per l’assunzione di 5 assistenti sociali, anche loro a tempo pieno e indeterminato, selezionati attingendo dalla graduatoria del comune di Butera. Una scelta che rafforzerà il settore delle Politiche sociali, aumentando la capacità di presa in carico e di intervento a favore delle fasce più fragili della comunità.

“Queste assunzioni rafforzano concretamente l’organico comunale, portando più agenti in strada e, a breve, più assistenti sociali al servizio delle persone – ha dichiarato l’Assessore Marco Zappulla –. Ringrazio il sindaco Francesco Italia per il costante supporto e il dirigente Cascio per il lavoro svolto. Sono il frutto di una programmazione attenta al fabbisogno del personale, che ci permette di agire con più controlli e presenza sul territorio, oltre a potenziare l’assistenza e i servizi per i cittadini più fragili.”